Ленобласть сохраняет леса

Ленинградская область заняла второе место в номинации «Самый активный регион» акции «Сохраним лес».

Около двух тысяч активистов ленинградской Команды 47 в течение года сажали лес в Ленобласти и на Донбассе.

Дополнительные баллы региону начислили за многократное личное участие в посадках леса Александра Дрозденко.

Церемония награждения победителей экопроектов «Сохраним лес» и «Сад памяти» прошла на ВДНХ в павильоне «Природоград».

«Я благодарен ленинградцам, которые всегда активно, семьями, с детьми выходят и сажают вместе лес. Вот это — настоящая активная жизненная позиция по защите природы, которую я поддерживаю», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.