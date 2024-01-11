Может ли быть «заразным» зарядное устройство в общественных местах

Все знают, что USB-кабель используется не только для зарядки устройств, но и для передачи данных. А значит, через USB-разъём можно скачать любую информацию или установить вредоносное ПО. Такие атаки получили название «Juice jacking».

Как киберпреступники могут сделать это?

Для этого им надо вскрыть зарядную стойку и подменить обычные USB-разъёмы специально подготовленными или подключить к ним хакерские устройства. Ещё один вариант — встроить хакерское устройство в сам кабель и «забыть» его возле зарядной станции. Кроме того, дополнительное оборудование в зарядную стойку может установить компания-владелец.

Таким образом она может собирать пользовательские данные для дальнейшего анализа и продажи рекламодателям. Проделать всё описанное с портативным зарядным аккумулятором «power bank» ещё проще.

Чтобы не стать жертвой атаки через зарядное устройство:

1. Старайтесь пользоваться собственным зарядным устройством, подключайтесь только к электрической розетке.

2. Если вы предпочитаете power bank, то ответственно подходите к его приобретению — покупайте устройства известных брендов в специализированных магазинах. Не приобретайте их с рук у незнакомых людей, не берите, если их раздают на улице в ходе «рекламной акции» от непонятной компании.

3. Если вам всё-таки необходимо воспользоваться общественной зарядкой, постарайтесь сделать это в крупных торговых центрах, на вокзалах или в аэропортах, а не в парке.

4. Если вы пользуетесь общественной зарядкой, отключите свой смартфон, планшет, ноутбук.

5. Используйте специальный USB-кабель, предназначенный только для зарядки устройства — в нём отключены контакты для передачи данных.

6. Никогда не используйте USB-кабель, который вы обнаружили на улице, не принимайте его от посторонних. Не соглашайтесь воспользоваться чужим power bank.

7. Если при подключении к зарядке запрашивается разрешение на установку ПО или на включение USB-порта в список доверенных устройств — держитесь от неё подальше.

И не забывайте о соблюдении общих правил кибергигиены:

- установите антивирусное ПО и регулярно обновляйте его, операционную систему и другие приложения;

- если вы когда-то разрешили в настройках безопасности установку ПО не только из официальных магазинов приложений, то немедленно отмените это разрешение.

По информации «Вестника киберполиции России»

Фото freepick.com