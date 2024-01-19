Топил соседей и кидался в полицейских ножами

13 января экипаж патрульно-постовой службы получил сообщение, что в Шпаньково, в квартире на улице Алексея Рыкунова неадекватный мужчина с ножом в руках топит соседей и грозит смертью.

Незамедлительно прибыв по указанному адресу, полицейские со слов соседей установили, что в квартире находится неизвестный гражданин, не являющийся хозяином, который, открыв кран с горячей водой, топит соседей и угрожает им физической расправой.

Поднявшись на этаж, сотрудники полиции обнаружили открытую дверь в квартиру, а внутри – орущего молодого человека, 26-летнего Владимира Х. Он забаррикадировался на кухне, перекрыв проход шкафом, а сам забился в угол с ножом в руках и выкрикивал, что не хочет жить и всех, кто приблизится, убьёт.

Полицейские предупредили, что заходят, напомнив о последствиях в случае угрозы применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Стражи порядка попытались спокойно поговорить и мирно решить ситуацию, предоставив молодому человеку время на раздумья, но он выкрикнул: «Убейте меня, или я убью вас!», после чего стал кидаться в сержантов кухонной утварью, в том ножами, продолжая кричать, что убьёт.

Тогда было принято решение задержать истеричного гражданина. При попытке приблизиться к нему, в полицейского полетел еще один нож, после чего Владимир Х. был задержан и доставлен в дежурную часть для дальнейших разбирательств.

Материал направлен в следственный отдел по г. Гатчине. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.