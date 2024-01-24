Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Телефонные мошенники опять разбогатели

За прошлую неделю жители Гатчинского района перевели «на безопасные счета» мошенников более полутора миллионов рублей. Все руководствовались инструкциями злоумышленников, полученными по телефону.

Рубрики:  Криминал

Никто не обратился в банк за подтверждением информации, никто не проверял правдивость сведений и не насторожился. «Легким движением руки» потерпевшие, добросовестно заблуждаясь, отправили преступникам крупные суммы. Теперь ведется следствие.

21 января в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 69-летнего жителя Гатчины, которому позвонил «сотрудник службы безопасности» банка «Открытие» и заявил, что неустановленные лица пытаются снять в банке деньги пенсионера. Для предотвращения беды необходимо перевести все средства на безопасный счет. Мошенник продиктовал номер счета, и пенсионер отправил туда 167 тысяч рублей. А через два дня пошел в полицию…

17 января в дежурную часть обратилась 70-летняя жительница Гатчины, преподаватель, которой в ходе телефонного разговора злоумышленники внушили, что надо взять кредит и отправить деньги «на деревню дедушке». Так она и поступила. Взяла в банке «ВТБ» заем на сумму 530 тысяч рублей и через банкомат на Аэродроме отправила кредитные полмиллиона мошенникам. В итоге в полицию поступило очередное заявление о мошенничестве. Гражданка понесла крупный материальный ущерб.

31-летняя жительница Гатчины заявила в полицию о мошеннических действиях. Под предлогом продажи автомобиля неизвестный злоумышленник выудил у нее более миллиона рублей. В ходе переписки с помощью мессенджера WhatsApp, путем обмана и злоупотребления доверием, преступник ввел женщину в заблуждение относительно своих намерений и похитил у нее обманом 1 млн 80 тысяч рублей. Собственно, деньги потерпевшая перевела самостоятельно со своих банковских карт – по различным реквизитам, полученным от мошенника.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.