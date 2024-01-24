Телефонные мошенники опять разбогатели

Никто не обратился в банк за подтверждением информации, никто не проверял правдивость сведений и не насторожился. «Легким движением руки» потерпевшие, добросовестно заблуждаясь, отправили преступникам крупные суммы. Теперь ведется следствие.

21 января в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 69-летнего жителя Гатчины, которому позвонил «сотрудник службы безопасности» банка «Открытие» и заявил, что неустановленные лица пытаются снять в банке деньги пенсионера. Для предотвращения беды необходимо перевести все средства на безопасный счет. Мошенник продиктовал номер счета, и пенсионер отправил туда 167 тысяч рублей. А через два дня пошел в полицию…

17 января в дежурную часть обратилась 70-летняя жительница Гатчины, преподаватель, которой в ходе телефонного разговора злоумышленники внушили, что надо взять кредит и отправить деньги «на деревню дедушке». Так она и поступила. Взяла в банке «ВТБ» заем на сумму 530 тысяч рублей и через банкомат на Аэродроме отправила кредитные полмиллиона мошенникам. В итоге в полицию поступило очередное заявление о мошенничестве. Гражданка понесла крупный материальный ущерб.

31-летняя жительница Гатчины заявила в полицию о мошеннических действиях. Под предлогом продажи автомобиля неизвестный злоумышленник выудил у нее более миллиона рублей. В ходе переписки с помощью мессенджера WhatsApp, путем обмана и злоупотребления доверием, преступник ввел женщину в заблуждение относительно своих намерений и похитил у нее обманом 1 млн 80 тысяч рублей. Собственно, деньги потерпевшая перевела самостоятельно со своих банковских карт – по различным реквизитам, полученным от мошенника.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.