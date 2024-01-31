Арестован наркосбытчик

27 января патрульные задержали на Красносельском шоссе за административное правонарушение двух парней 23 лет и 18-летнюю девушку, которая призналась, что они пришли проверить «закладки».

Задержанных доставили в дежурную часть. При осмотре мобильного телефона девушки были обнаружены фотографии с координатами, по которым оперативники нашли и изъяли свертки из полимерного материала желто-зеленого цвета.

Согласно справке экспертов, вещество, содержащееся в свертках, является наркотическим средством. По факту покушения на сбыт в крупном размере было возбуждено уголовное дело. Работая по «горячим следам», сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы задержали сбытчика и полностью изобличили. Им оказался ранее судимый 22-летний житель Дружной Горки Егор М., не работающий. Гражданин М. помещен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.