«Крыса» за 81 тысячу рублей
Девушка, продававшая на сайте «Авито» клетку для крыс, стала жертвой мошенников. Она пренебрегла предостережениями сайта и стала выполнять инструкции «покупателя».
Рубрики: Криминал
В Коммунарский отдел полиции обратилась 18-летняя девушка. Она разместила объявление о продаже клетки для крыс и вскоре получила телефонный звонок. Женщина на том конце провода сказала, что хочет купить клетку, и девушка должна сообщить присланный ей пин-код для привязки карты.
Какой пин-код? Какая карта? Но поколение Next, оказывается, тоже не застраховано от мошенничества. После того, как девушка сообщила этой тетке еще три присланных ей пин-кода и перезагрузила телефон, в ее личном кабинете банка обнаружилось списание денежных средств в сумме 81 тысяча рублей. По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.
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