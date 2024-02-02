«Крыса» за 81 тысячу рублей

В Коммунарский отдел полиции обратилась 18-летняя девушка. Она разместила объявление о продаже клетки для крыс и вскоре получила телефонный звонок. Женщина на том конце провода сказала, что хочет купить клетку, и девушка должна сообщить присланный ей пин-код для привязки карты.

Какой пин-код? Какая карта? Но поколение Next, оказывается, тоже не застраховано от мошенничества. После того, как девушка сообщила этой тетке еще три присланных ей пин-кода и перезагрузила телефон, в ее личном кабинете банка обнаружилось списание денежных средств в сумме 81 тысяча рублей. По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.