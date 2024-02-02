В Кобралово задержали агрессивного рецидивиста с мачете

Ночью 2 февраля в правоохранительные органы обратилась 39-летняя гражданка. Она сообщила о том, что ее сожитель в ходе бытового конфликта в частном доме в СНТ «Березовая роща» в поселке Кобралово начал угрожать ей убийством и нанес ножевое ранение.

В 01:20 по данному адресу незамедлительно прибыли сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области и участковый уполномоченный полиции. На месте происшествия росгвардейцы совместно с полицейским задержали нетрезвого ранее неоднократно судимого 43-летнего гражданина, который в ходе ссоры со своей сожительницей начал угрожать ей расправой, а затем достал мачете и нанес женщине резаную рану руки. В отношении правонарушителя были применены спецсредства – наручники.

По словам пострадавшей, мужчина начал вести себя агрессивно после ее слов о том, что в столь позднее время ему пора прекратить распитие спиртного и ложиться спать. В ходе проверки было установлено, что ранее гражданин был судим за убийство, грабеж и побои.

Задержанного доставили в 104 отдел полиции, мачете было изъято. Пострадавшей была вызвана скорая, медики оказали ей необходимую помощь на месте происшествия.

Фото пресс-службы вневедомственной охраны по СПб и ЛО