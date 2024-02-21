Наркотическая плантация в промзоне

В Промзоне-1, в садоводстве «Горисполком» в ходе обыска были обнаружены и изъяты 29 кустов, растущих в горшках, семена растений на ватном диске, металлическая банка с семенами и ветка растений. Согласно справке об оперативном исследовании, изъятые растения – конопля, растение рода cannabis, включенное в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и подлежащие контролю в РФ.

Коноплю незаконно культивировал 33-летний Александр К., там же и проживавший. Кроме того, гражданин К. хранил у себя в жилище изрядную порцию гашиша, также изъятого полицейскими в ходе обыска. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.